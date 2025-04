Ciclismo Meniconi Marini e Pierazzuoli tris vincente a Perignano

Perignano, 27 aprile 2025 – Tre gare giovanili per il Trofeo Fabio Bacci hanno caratterizzato la “Giornata Azzurra” a Perignano, organizza dal Gruppo Staffette Capannolese e valida per l’assegnazione dei titoli provinciali. Il primo acuto del tredicenne aretino Mattia Meniconi (Pol.Albergo Oliveto) che ha staccato tutti anticipando il gruppo di 49” regolato per il secondo posto da Edoardo Stefanini della Coltano Grube che ha conquistato così il titolo pisano 2025. Gli altri piazzati nello sprint del plotone Cavallini, Bonuccelli e Picci.Nella gara esordienti secondo anno ha prevalso invece Tommaso Marini (Coltano Grube) al primo successo stagionale, sui due compagni di fuga Iacopi Niccolò e Brocchi. Il gruppo degli inseguitori è giunto a 1’39” regolato da Dati su Iacopi Mattia. Il titolo pisano per Federico Cupelli Nesti (Coltano Grube) classificatosi ottavo. Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Meniconi, Marini e Pierazzuoli tris vincente a Perignano Leggi su Sport.quotidiano.net , 27 aprile 2025 – Tre gare giovanili per il Trofeo Fabio Bacci hanno caratterizzato la “Giornata Azzurra” a, organizza dal Gruppo Staffette Capannolese e valida per l’assegnazione dei titoli provinciali. Il primo acuto del tredicenne aretino Mattia(Pol.Albergo Oliveto) che ha staccato tutti anticipando il gruppo di 49” regolato per il secondo posto da Edoardo Stefanini della Coltano Grube che ha conquistato così il titolo pisano 2025. Gli altri piazzati nello sprint del plotone Cavallini, Bonuccelli e Picci.Nella gara esordienti secondo anno ha prevalso invece Tommaso(Coltano Grube) al primo successo stagionale, sui due compagni di fuga Iacopi Niccolò e Brocchi. Il gruppo degli inseguitori è giunto a 1’39” regolato da Dati su Iacopi Mattia. Il titolo pisano per Federico Cupelli Nesti (Coltano Grube) classificatosi ottavo.

