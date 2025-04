A Japigia un murale dedicato al ' trenino' del Bari | Simbolo di entusiasmo e metafora di un sogno collettivo

Non solo un'opera d'arte, "ma un nuovo passo nel percorso di rinascita del quartiere Japigia": questo, nelle intenzioni di Retake, il significato del nuovo murale che, a partire da domani 28 aprile, sarà realizzato nella piazza di via Siponto dall'artista barese Silvio Paradiso.

