Lazio-Parma il pronostico di Serie A | Over e non solo

Serie A si avvia verso la sua conclusione, con le ultime 3 gare che andranno in scena domani 28 aprile. Una di queste metterà a confronto due squadre che stanno vivendo stagioni diametralmente opposte. Stiamo parlando di Lazio e Parma, che si affronteranno alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. L'incontro d'andata si è concluso con il risultato di 3-1 in favore dei ducali, che prOveranno a ripetersi per allontanarsi dalle ultime posizioni della classifica. I biancocelesti, invece, desiderano mettere in cascina 3 punti pesanti per avvicinarsi a quel 4° posto che vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions League.L'andamento di Lazio e ParmaLa vittoria per 2-0 con il Genoa ha ridato certezze e tranquillità alla Lazio, desiderosa di rimanere attaccata al treno lotta per la Champions League.

