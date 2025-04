LIVE Italia-Corea del Sud 4-0 Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA | spallata azzurra nel primo end

DIRETTA LIVE19:23 Una stone Italiana a punto quando mancano le ultime due stone per parte. Gioco aperto ad ogni evoluzione in questo secondo end.19:21 Ottimo clearing di Mosaner che spazza via numerose stone presenti in casa. Ultimi due tiri per squadra.19:18 Siamo nel corso del secondo end in cui la Corea del Sud avrà a disposizione l’ultimo tiro.SECONDO END19:15 STEFANIA CONSTANTINI! Straordinaria doppia bocciata dell’azzurra, che sfrutta l’appoggio sulla prima stone avversaria estromettendo dalla casa anche la seconda e tenendo a punto l’ultima pietra azzurra. Arrivano ben 4 punti Italiani in un primo end superbo.19:12 Prova a limitare i danni Kim Kyeongae, ma Stefania Constantini con l’ultima stone può già regalare almeno due punti all’Italia.19:10 Ottima bocciata di Mosaner, che spazza via le stone asiatiche e spiana la strada agli ultimi due tiri di Constantini. Oasport.it - LIVE Italia-Corea del Sud 4-0, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: spallata azzurra nel primo end Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:23 Una stonena a punto quando mancano le ultime due stone per parte. Gioco aperto ad ogni evoluzione in questo secondo end.19:21 Ottimo clearing di Mosaner che spazza via numerose stone presenti in casa. Ultimi due tiri per squadra.19:18 Siamo nel corso del secondo end in cui ladel Sud avrà a disposizione l’ultimo tiro.SECONDO END19:15 STEFANIA CONSTANTINI! Straordinaria doppia bocciata dell’, che sfrutta l’appoggio sulla prima stone avversaria estromettendo dalla casa anche la seconda e tenendo a punto l’ultima pietra. Arrivano ben 4 puntini in unend superbo.19:12 Prova a limitare i danni Kim Kyeongae, ma Stefania Constantini con l’ultima stone può già regalare almeno due punti all’.19:10 Ottima bocciata di Mosaner, che spazza via le stone asiatiche e spiana la strada agli ultimi due tiri di Constantini.

