Il Liverpool è campione d'Inghilterra! 5 gol al Tottenham Salah segna e si fa il selfie con i tifosi

Liverpool-Tottenham, 34a giornata di Premier League Basta un solo punto al Liverpool di Arne Slot per festeggiare la vittoria della Premier Le. Leggi su Calciomercato.com , 34a giornata di Premier League Basta un solo punto aldi Arne Slot per festeggiare la vittoria della Premier Le.

Premier League: Liverpool campione con 5 gare d’anticipo? A fare meglio solo… il Liverpool - Premier League: Liverpool campione con 5 gare d’anticipo? A fare meglio solo… il Liverpool Grazie alla rete di Trent Alexander-Arnold, valsa la vittoria per il Liverpool, i Reds si sono ancora di più avvicinati alla vittoria della Premier League alla quale ora basterebbe un successo in casa contro il Tottenham domenica prossima o già mercoledì, […] 🔗calcionews24.com

Montecarlo, super Lorenzo Musetti: batte in rimonta il campione in carica Tsitsipas e vola in semifinale - Lorenzo Musetti ha battuto in tre set (1-6, 6-3, 6-4) il greco Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo, e ora vola in semifinale. Il prossimo avversario dell’azzurro sarà l’australiano Alex De Minaur. April 11, 2025 L'articolo Montecarlo, super Lorenzo Musetti: batte in rimonta il campione in carica Tsitsipas e vola in semifinale proviene da Open. 🔗open.online

Coppa Italia Serie C, Rimini campione: con la Giana Erminio è sufficiente un pareggio senza reti - Lo 0-0 con la Giana Erminio basta al Rimini per aggiudicarsi la sua prima Coppa Italia Serie C. Dopo la vittoria di misura arrivata a Gorgonzola nella finale d'andata, ai romagnoli era sufficiente il pareggio per alzare il trofeo al cielo. In un Romeo Neri tutto esaurito per i tifosi... 🔗riminitoday.it

Liverpool campione d'Inghilterra: i Reds vincono aritmeticamente la Premier League, l'Arsenal si arrende - Il Liverpool è aritmeticamente campione d'Inghilterra per la stagione 2024-25. Bastava un punto per conquistare la Premier League ma i Reds hanno esagerato, superando 5-1 il Tottenham nella ... 🔗ilmessaggero.it

Liverpool: gioco, partita e... titolo? Il pronostico del match con il Tottenham - Reds campioni d'Inghilterra con un pareggio, Spurs senza nulla da chiedere al campionato e con la testa rivolta all'Europa League ... 🔗corrieredellosport.it

Premier League: Liverpool campione con 5 gare d’anticipo? A fare meglio solo… il Liverpool - In quest’ultimo caso, il Liverpool si laureerebbe campione con ancora 5 gare da disputare. Non si tratterebbe di un record assoluto, dato che proprio i Reds, allora guidati da Jurgen Klopp ... 🔗calcionews24.com