Venezia San Sebastiano | riapre con una nuova identità e spazi rinnovati per la comunità universitaria

A partire dal 28 aprile 2025, la storica sede cafoscarina di San Sebastiano riapre le sue porte alla comunità studentesca, ai docenti e al personale tecnico-amministrativo, dopo un significativo intervento di riqualificazione. Il progetto ha completamente rinnovato la destinazione degli spazi, con l'inserimento della Biblioteca di Area Linguistica (BALI) e una parte del Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea (DSAAM), che fino a poco tempo fa erano ospitati a Palazzo Vendramin.La Biblioteca di Area Linguistica (BALI)Il trasferimento porta con sé circa 35.000 volumi in lingue asiatiche, tra cui giapponese, cinese, coreano e lingue del Sud-Est asiatico, molti dei quali rari e di grande valore. I libri saranno distribuiti su due piani della nuova biblioteca, con i testi più utilizzati per la didattica collocati nella Sala Colonne-Ruperti al piano terra, uno spazio ampio e ben illuminato che favorisce la lettura.

