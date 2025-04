Darmian a Inter TV | Sconfitte difficili da accettare Con il Barcellona faremo questo

Darmian ha parlato a Inter TV della gara tra Inter e Roma persa dai nerazzurri: il commento nel post partitaDarmian ha analizzato a Inter TV la sconfitta dei nerazzurri contro la Roma, terza partita di fila persa dall’Inter.IL KO – «Cosa è successo? Dispiace perché abbiamo perso tre partite e perché siamo arrivati a giocarci tanto in questo momento della stagione. Non dobbiamo mollare: nonostante le Sconfitte, ci giochiamo ancora tanto. Sappiamo quanto sarà difficile, ma dobbiamo rimanere uniti come squadra e guardare avanti. ispiace perché sono tre Sconfitte pesanti. La prossima partita sarà affascinante e difficile, faremo di tutto per fare bene. Recuperare? Tante volte si preparano da sole queste partite. Dobbiamo recuperare a livello fisico e mentale. Andremo a Barcellona per fare una bella prestazione. Internews24.com - Darmian a Inter TV: «Sconfitte difficili da accettare. Con il Barcellona faremo questo» Leggi su Internews24.com ha parlato aTV della gara trae Roma persa dai nerazzurri: il commento nel post partitaha analizzato aTV la sconfitta dei nerazzurri contro la Roma, terza partita di fila persa dall’.IL KO – «Cosa è successo? Dispiace perché abbiamo perso tre partite e perché siamo arrivati a giocarci tanto inmomento della stagione. Non dobbiamo mollare: nonostante le, ci giochiamo ancora tanto. Sappiamo quanto sarà difficile, ma dobbiamo rimanere uniti come squadra e guardare avanti. ispiace perché sono trepesanti. La prossima partita sarà affascinante e difficile,di tutto per fare bene. Recuperare? Tante volte si preparano da sole queste partite. Dobbiamo recuperare a livello fisico e mentale. Andremo aper fare una bella prestazione.

Darmian a Inter TV: «Dispiace perché volevamo portare a casa la vittoria, siamo un gruppo forte e lo dimostreremo» - di RedazioneDarmian nel post partita di Parma Inter ha parlato ai microfoni di Inter TV, il giocatore nerazzurro ha fatto il punto sull’esito dell’anticipo delle 18:00 Intervistato dai microfoni di Inter TV, Darmian ha analizzato il pareggio tra Parma e Inter. PAROLE – «Dispiace perché volevamo portare a casa la vittoria per come si era messa la partita ma sappiamo che non possiamo mollare di un centimetro. 🔗internews24.com

Darmian a Inter Tv: «Abbiamo recuperato le energie. Bologna? Bisogna stare attenti a quel dettaglio, proveremo a…» - di RedazioneDarmian a Inter Tv, ecco le dichiarazioni dell’esterno nerazzurro prima dell’inizio del match, le sue parole a pochi istanti da Bologna Inter Una manciata di minuti o forse nemmeno ci separano da Bologna Inter, proprio in previsione della sfida l’esterno dei nerazzurri Matteo Darmian si è espresso per Inter TV. Ecco la sua analisi sul match del Dall’Ara: DARMIAN SUL MATCH – «Cosa aspettarsi da Bologna Inter? Stiamo bene, normale che preparare le partite in pochi giorni non sia semplice, ma abbiamo cercato di recuperare tutte le energie possibili e di preparare al meglio ... 🔗internews24.com

Calhanoglu a Inter Tv: «Roma squadra pericolosa, ma dopo le sconfitte abbiamo sempre reagito! Abbiamo bisogno dei tifosi…» - di RedazioneCalhanoglu a Inter Tv: «Roma squadra pericolosa, ma dopo le sconfitte abbiamo sempre reagito! Abbiamo bisogno dei tifosi…» Le parole del centrocampista nerazzurro Cosi Hakan Calhanoglu nel pre gara di Inter Roma. Le sue parole ai microfoni di Inter Tv. SUL MATCH- «Sappiamo che la Roma è una squadra pericolosa, ha un allenatore con esperienza che sa gestire la squadra, lo sappiamo. 🔗internews24.com

