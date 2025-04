UeD anticipazioni | Cristina abbandona quattro coppie vanno via

quattro coppie del Trono Over hanno deciso di abbandonare la trasmissione. Stessa sorte anche per Cristina Ferrara che, dopo un'accesa discussione con Gianmarco Steri, ha deciso di andare via. Ecco nel dettaglio tutto quello che è successo. anticipazioni registrazione 27 aprile di UeD Trono ClassicoLe prossime puntate di Uomini e Donne si prospettano ricche di colpi di scena secondo quanto riportato dalle anticipazioni della registrazione di oggi del programma presenti su Lollo Magazine. Iniziando dal Trono Classico, si è partiti da un'esterna di Gianmarco Steri e Nadia Di Donato. I due si sono incontrati dopo una precedente puntata per chiarire alcune divergenze che ci sono state tra di loro.

