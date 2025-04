Lungomare Fest 25 mila presenze per il ritorno dell’area pedonale di Ognina

Lungomare Fest, dedicato all’animazione e alla solidarietà lungo il litorale pedonale di Ognina, da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia, promosso dall’Amministrazione Comunale. Una giornata di intrattenimento all’aria aperta. Cataniatoday.it - Lungomare Fest, 25 mila presenze per il ritorno dell’area pedonale di Ognina Leggi su Cataniatoday.it Successo di partecipazione per il primo appuntamento del 2025 di, dedicato all’animazione e alla solidarietà lungo il litoraledi, da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia, promosso dall’Amministrazione Comunale. Una giornata di intrattenimento all’aria aperta.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Finto incidente e maxi truffa a Pistoia, anziana consegna beni da 25 mila euro: il raggiro, ladri arrestati - Due uomini arrestati a Cassino per truffa ai danni di anziani. Ingannavano le vittime con finti incidenti stradali. 🔗notizie.virgilio.it

Roma: controlli a Colleferro, tre denunce e sanzioni per 25 mila euro - Controlli dei carabinieri a Colleferro: tre persone denunciate, sanzioni per 25mila euro Un’attività di controllo del territorio dei carabinieri a Colleferro, in provincia di Roma, ha portato alla denuncia di tre persone e a sanzioni per un totale di 25mila euro. Il bilancio delle attività svolte da oltre 50 militari ha riscontrato la presenza di un 64enne di Colleferro alla guida con un tasso alcolemico triplo rispetto al consentito, con conseguente ritiro della patente. 🔗romadailynews.it

Ok al Bonus bollette straordinario 2025 (per tre mesi): fino a 500 euro con ISEE fino a 25 mila euro - Si amplia il bonus bollette 2025, almeno per i prossimi tre mesi, con aumento delle soglie ISEE e importi erogati alle famiglie vulnerabili. Il Consiglio dei ministri ha infatti varato il Decreto Bollette, mettendo sul piatto circa 3 miliardi in tre mesi, suddivisi tra famiglie e imprese, per far fronte al caro energia.Il provvedimento è splittato in due, con la prima parte interamente dedicata al sostegno ai nuclei colpiti dall’emergenza sul caro bollette, introducendo un bonus bollette straordinario, e la seconda parte più focalizzata su interventi strutturali. 🔗leggioggi.it

Cosa riportano altre fonti

Lungomare Fest, 25 mila presenze per il ritorno dell’area pedonale di Ognina; Lungomare Fest: bagno di folla; Cosa fare a Catania il 25 aprile e nel weekend: tutti gli eventi; Catania. Domenica 27 aprile il primo appuntamento di “Lungomare Fest”. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lungomare Fest, 25mila presenze per il ritorno dell’area pedonale di Ognina - CATANIA - Grande successo per il primo appuntamento del 2025 di Lungomare Fest, dedicato all'animazione e alla solidarietà lungo il litorale pedonale di ... 🔗newsicilia.it

Lungomare Fest: al via gli appuntamenti primaverili tra sport, cultura e relax - Torna il Lungomare Fest, l’atteso appuntamento con la pedonalizzazione del litorale di Ognina e le numerose attività dedicate a cittadini. 🔗newsicilia.it

Lungomare Fest: definito il calendario degli appuntamenti primaverili - Domenica 27 aprile, dalle 10.00 alle 19.30, torna il Lungomare Fest, l’appuntamento con la pedonalizzazione e le attività di animazione lungo la strada e le piazze del litorale di Ognina, a Catania. A ... 🔗meridionews.it