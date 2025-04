Ciclismo | Cappelli mette tutti in fila sulla salita di San Leolino

Leolino (Arezzo), 27 aprile 2025 – La salita finale che portava i corridori nella piccola località collinare di San Leolino ha sgranato i corridori sul traguardo dopo la precedente selezione che si è verificata lungo il tratto sterrato percorso per quattro volte in questo terzo Gran Premio San Leolino-Memorial Romano Rondoni. Ha vinto l'ottimo e bravo Milo Cappelli della Work Service Coratti che ha completato la brillante trasferta nel Valdarno superiore con il terzo posto di Carosi. Il vincitore con un finale in crescendo ha tagliato il traguardo con sei secondi su Paganelli e dodici sul compagno di squadra Carosi. Alla gara valdarnese organizzata dalla Asd Cycling Races Valdarno hanno preso il via 87 corridori dei quali 35 hanno raggiunto il traguardo.ORDINE DI ARRIVO: 1)Milo Cappelli (Work Service Coratti) km 107, in 2h43'38", media km 39,234; 2)Matteo Paganelli (Team General System) a 6"; 3)Vincenzo Carosi (Work Service Coratti) a 12"; 4)Federico Gargiulo (CPS Professionale a 18"; 5)Tommaso Mazzarello (idem) a 22"; 6)Schiavo; 7)Tasca a 25"; 8)Toffalori a 32"; 9)Sbrissa a 38"; 10)Scarpelli a 45".

