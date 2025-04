The Accountant 3 Anna Kendrick è pronta a tornare? Gavin O' Connor ammette | Ci sarebbe al 100%

Accountant 2, Anna Kendrick potrebbe far parte del terzo film, visto che il regista Gavin O'Connor lo sta pianificando e vorrebbe coinvolgerla nel cast. Al New York Times, Ben Affleck e Gavin O'Connor hanno parlato anche di questa possibilità, spiegando il motivo per il quale Kendrick era assente nel secondo lungometraggio. Gavin O'Connor vuole Anna Kendrick in The Accountant 3 Ben Affleck tornerebbe subito in un terzo film, spiegando di essere soltanto in attesa di una grande sceneggiatura da O'Connor e Bill Dubuque, lo sceneggiatore. "Abbiamo avuto . Movieplayer.it - The Accountant 3, Anna Kendrick è pronta a tornare? Gavin O'Connor ammette: "Ci sarebbe al 100%" Leggi su Movieplayer.it La star di Tra le nuvole e New Moon potrebbe di nuovo recitare in un terzo film del franchise con Ben Affleck dopo aver disertato il sequel. Nonostante non abbia ricoperto di nuovo il ruolo di Dana Cummings in The2,potrebbe far parte del terzo film, visto che il registaO'lo sta pianificando e vorrebbe coinvolgerla nel cast. Al New York Times, Ben Affleck eO'hanno parlato anche di questa possibilità, spiegando il motivo per il qualeera assente nel secondo lungometraggio.O'vuolein The3 Ben Affleck tornerebbe subito in un terzo film, spiegando di essere soltanto in attesa di una grande sceneggiatura da O'e Bill Dubuque, lo sceneggiatore. "Abbiamo avuto .

