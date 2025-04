Atletica | Onchari e Girmay vincono la maratona di Padova successo di Del Buono nella mezza

maratona di Padova, che ha visto oltre 40mila partecipanti tra competizioni ufficiali e prove non competitive, con 65 nazioni rappresentate al via. Tra le atlete più attese, Federica Del Buono non ha tradito le aspettative e ha portato a casa la mezza maratona. La mezzofondista dei Carabinieri, reduce dall’oro a squadre nei 10 km agli Europei di corsa su strada, ha corso con grande coraggio fin dai primi chilometri. Passaggio brillante in 33:36 al decimo, poi un leggero calo nel finale dovuto alla fatica della nuova distanza. Alla fine, chiude il suo debutto in 1:11:26, un crono di valore che la porta sul gradino più alto del podio femminile.“Gli ultimi chilometri sono stati duri, era la mia prima gara su questa distanza – ha raccontato la vicentina –. Leggi su Sportface.it Numeri da record per la 25esima edizione delladi, che ha visto oltre 40mila partecipanti tra competizioni ufficiali e prove non competitive, con 65 nazioni rappresentate al via. Tra le atlete più attese, Federica Delnon ha tradito le aspettative e ha portato a casa la. La mezzofondista dei Carabinieri, reduce dall’oro a squadre nei 10 km agli Europei di corsa su strada, ha corso con grande coraggio fin dai primi chilometri. Passaggio brillante in 33:36 al decimo, poi un leggero calo nel finale dovuto alla fatica della nuova distanza. Alla fine, chiude il suo debutto in 1:11:26, un crono di valore che la porta sul gradino più alto del podio femminile.“Gli ultimi chilometri sono stati duri, era la mia prima gara su questa distanza – ha raccontato la vicentina –.

Su altri siti se ne discute

LIVE Atletica, Europei su strada 2025 in DIRETTA: Sara Nestola, rimonta di bronzo nella mezza! Chiappinelli quinto, vincono Gressier ed Herbiet - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.30: per oggi è tutto, appuntamento a domani con le altre due gare in programma, i 10 mila con Nadia Battocletti e la maratona 11.27: Terzo posto per l’Italia nella gara a squadre maschile, con Chiappinelli, Ouhda e Chevrier. I trionfatori di questa prima giornata sono il francese Gressier e la belga Herbiet 11.26: Si apre con un grande risultato per l’Italia questa nuova manifestazione: i campionati Europei su strada di Lovanio. 🔗oasport.it

Atletica, Europei strada 2025: azzurri in partenza per Lovanio - Contingente italiano in partenza verso il Belgio. Da domani, giovedì 10 aprile, 21 azzurri saranno a Lovanio per gli Europei di corsa su strada 2025, in programma sabato 12 e domenica 13. Appuntamento per sabato e domenica sui tracciati tortuosi delle Fiandre, con la mezza maratona in programma nella prima giornata, i 10 km e la maratona domenica. 11 uomini e 10 donne sono pronti ad affrontare l’evento sia con ambizioni individuali sia con l’occhio alla classifica a squadre. 🔗sportface.it

Automobilismo, si chiude la 1000 Miglia Experience Italy: vincono Facchini-Olivetti su Bmw - (Adnkronos) – L’edizione d’esordio della 1000 Miglia Experience Italy si è conclusa nel pomeriggio sul lungomare di Bari. I cittadini del capoluogo pugliese, nuovi al passaggio di un evento della Freccia Rossa, hanno accolto gli equipaggi con entusiasmo ai piedi della ruota panoramica Blue Sky Wheel, il che ha offerto una degna conclusione a questa […] L'articolo Automobilismo, si chiude la 1000 Miglia Experience Italy: vincono Facchini-Olivetti su Bmw proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Padova Marathon, Onchari e Girmay vincono la maratona nell'edizione record con 40mila iscritti. Alla vicentina; Padova Marathon, Onchari e Girmay vincono la maratona nell'edizione record con 40mila iscritti. Alla vicentina; Atletica: Onchari e Girmay vincono la maratona di Padova, successo di Del Buono nella mezza; I risultati della Padova Marathon 2025. 🔗Ne parlano su altre fonti

Padova Marathon, Onchari e Girmay vincono la maratona nell'edizione record con 40mila iscritti. Alla vicentina Del Buono la mezza. Tutti i risultati - PADOVA - Si è svolta oggi, domenica 27 aprile, la 25° edizione della Padova Marathon, una delle più partecipate manifestazioni che attraversano Padova. Tra la maratona con i ... 🔗ilgazzettino.it

Festa di 40mila per la 25/A edizione della Padovamarathon - Il keniano Enock Onchari, uno dei favoriti della vigilia, ha vinto oggi la 25/A edizione della Padovamarathon, arrivando al traguardo di Prato della Valle in 2 ore 11'48''. (ANSA) ... 🔗msn.com