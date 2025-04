Il Lecce protesta contro la Lega di Serie A | La partita dei valori calpestati

Lega di Serie A. Abodi è intervenuto direttamente sui vertici calcistici per invitarli a riconsiderare un rinvio della gara tra Atalanta e Lecce, in segno di rispetto per il grave lutto che ha colpito il sodalizio giallorosso. Nonostante il sollecito dello stesso Abodi, la Lega è rimasta salda sulla sua posizione, negando il posticipo dell’incontro. La squadra, dunque, è partita con un volo charter direzione Bergamo. Nessun dirigente al seguito, ad eccezione del direttore sportivo Stefano Trinchera e del team manager Claudio Vino. Il gruppo squadra farà rientro a Lecce subito dopo il termine della gara.Lecce line up during US Lecce vs AS Roma, Italian soccer Serie A match in Lecce, Italy, March 29 2025LA NOTA DEL LecceL’U. Leggi su Sportface.it Neanche l’intervento fatto nella giornata di ieri da parte del ministro dello Sport Andrea Abodi, è servito a far cambiare idea alladiA. Abodi è intervenuto direttamente sui vertici calcistici per invitarli a riconsiderare un rinvio della gara tra Atalanta e, in segno di rispetto per il grave lutto che ha colpito il sodalizio giallorosso. Nonostante il sollecito dello stesso Abodi, laè rimasta salda sulla sua posizione, negando il posticipo dell’in. La squadra, dunque, ècon un volo charter direzione Bergamo. Nessun dirigente al seguito, ad eccezione del direttore sportivo Stefano Trinchera e del team manager Claudio Vino. Il gruppo squadra farà rientro asubito dopo il termine della gara.line up during USvs AS Roma, Italian soccerA match in, Italy, March 29 2025LA NOTA DELL’U.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Lecce in lutto, il club non vuole partire per giocare contro l’Atalanta. E la Curva se la prende con la Lega | Primapagina - 2025-04-25 22:40:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Lecce in lutto, il club non vuole partire per giocare contro l’Atalanta. E la Curva se la prende con la Lega | Primapagina | Calciomercato.com Home Lecce in lutto, niente ... 🔗justcalcio.com

Lega Serie A irremovibile: Atalanta-Lecce si deve giocare domani. La protesta del club salentino, dei tifosi giallorossi e di altre squadre italiane - ?The show must go on?. Per la Lega Serie A, per il suo presidente Simonelli, per l?Ad De Siervo e per il responsabile della calendarizzazione degli impegni del campionato Butti, lo... 🔗quotidianodipuglia.it

Atalanta-Lecce nel dolore: indignazione in tutta Italia contro la decisione della Lega Serie A - Non solo nel Salento, ma ormai in tutta Italia, cresce un moto di indignazione contro la decisione della Lega di Serie A di far disputare regolarmente la partita Atalanta-Lecce domenica prossima. Una scelta che appare insensibile, a pochi giorni dalla tragedia che ha colpito l’US Lecce con la scomparsa improvvisa del fisioterapista Graziano Fiorita, morto mentre era in ritiro con la squadra. Ad aggravare la situazione, la salma di Fiorita è ancora all’obitorio a disposizione della magistratura, e i funerali non sono ancora stati fissati. 🔗ilfogliettone.it

Se ne parla anche su altri siti

Il Lecce è partito per Bergamo con la morte nel cuore ma ha scelto una forma di protesta; Lega Serie A irremovibile: Atalanta-Lecce si deve giocare domani. La protesta del club salentino, dei tifosi g; Il Lecce va a Bergamo, ma senza i dirigenti: protesta silenziosa. Neanche Abodi ha fatto cambiare idea alla Lega; Lecce, Chevanton: “Vergognoso che si giochi domenica contro l’Atalanta. Senza umanità!”. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Arriva la nota durissima del Lecce: "Emerge una gerarchia della morte in base al blasone" - Pochi minuti fa, l'Unione Sportiva Lecce ha rilasciato una nota in cui esprime profonda amarezza per la decisione della Lega di programmare il recupero della gara contro l'Atalanta a poche ore dalla ... 🔗pianetalecce.it

Lecce, la protesta silenziosa: toccata e fuga a Bergamo senza i dirigenti - Ancora scosso per la morte improvvisa del fisioterapista Graziano Fiorita, il Lecce è partito solo stamattina per Bergamo per disputare il match contro l'Atalanta rinviato a domenica sera proprio a ca ... 🔗msn.com

Atalanta-Lecce diretta: i salentini in campo in maglia bianca, senza loghi e colori. «La partita della vergogna» - Per il Lecce è la "partita dei valori calpestati". La scelta di giocare oggi Atalanta-Lecce, a poche ore dalla scomparsa di Graziano Fiorita, per il club è ... 🔗quotidianodipuglia.it