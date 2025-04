Cus Molise-Futsal Ternana 1-1 pari in rimonta dei rossoverdi Dal Giudice Sportivo la possibile beffa

rimonta per la Futsal Ternana, capace di ottenere un buon punto nello scontro diretto contro il Cus Molise. La compagine di Federico Pellegrini sale a quota 18 in classifica a due giornate dal termine della stagione regolare. Tuttavia il match Mascalucia-Roma non si è giocato. Today.it - Cus Molise-Futsal Ternana 1-1, pari in rimonta dei rossoverdi. Dal Giudice Sportivo la possibile beffa Leggi su Today.it Un pareggio inper la, capace di ottenere un buon punto nello scontro diretto contro il Cus. La compagine di Federico Pellegrini sale a quota 18 in classifica a due giornate dal termine della stagione regolare. Tuttavia il match Mascalucia-Roma non si è giocato.

