Quando si gioca il play out Sestri Levante-Lucchese

Sestri Levante evita la retrocessione diretta in Serie C, e ha ancora una possibilità per mantenere la categoria: vincere il play out. L'avversario sarà la Lucchese, in piena crisi economica, che ha chiuso il girone B. Genovatoday.it - Quando si gioca il play out Sestri Levante-Lucchese Leggi su Genovatoday.it L'obiettivo è ufficialmente raggiunto, grazie al 2-0 con il Carpi di oggi, ilevita la retrocessione diretta in Serie C, e ha ancora una possibilità per mantenere la categoria: vincere ilout. L'avversario sarà la, in piena crisi economica, che ha chiuso il girone B.

