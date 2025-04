La perla di Niccolò Fabi un Diodato furioso male Luché e Tony Boy Le recensioni delle nuove uscite della settimana

della Liberazione viene risparmiato da nuove uscite musicali, sempre tante e importanti. Partiamo dalla sezione dedicata ai dischi e di certo non ci possiamo lamentare. Un salto nel passato molto intimo ed efficace il disco di Carl Brave, variegato ma valido quello di Rocco Hunt, un tocco di classe d'infinita bellezza quello di Bob Angelini e Rodrigo D'Erasmo, magnificamente etereo quello di Dadà. Buone notizie anche dai singoli, perché quello di Niccolò Fabi è una perla, più fresco Ermal Meta, più combattivo Diodato. Samuel e Roy Paci con i loro singoli omaggiano la propria matrice musicale, bene anche Inoki. Qualche nome anche nella lista nera dei bocciati: Autostima di Luché ci ha convinti pochino, ancor meno l'Uragano di Tony Boy, del quale non siamo riusciti a capire una parola.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Niccolò Fabi in concerto al Teatro Metropolitan - Dopo il grande evento live al Circo Massimo dello scorso luglio, insieme agli amici Max Gazzè e Daniele Silvestri, in cui Niccolò Fabi si è esibito davanti a più di 50.000 persone, e l’esperienza più intima nei piccoli club in veste di musicista per il progetto “Discoverland”, insieme a Roberto... 🔗cataniatoday.it

Niccolò Fabi e la "Libertà negli occhi", il tour 2025 fa tappa in Umbria - Niccolò Fabi a ottobre in concerto in Umbria. Il 25 ottobre il cantautore porterà le sue canzoni al teatro Lyrick di Assisi per una data del suo tour 2025: L'evento rientra tra gli appuntamenti "indoor" del RIverock Festival. "Ricominciamo intanto a darci qualche appuntamento, che nell’epoca... 🔗perugiatoday.it

Niccolò Fabi, il nuovo album è ‘Libertà negli occhi’: «Testimonianza di un viaggio» - Il 16 maggio esce Libertà negli occhi, il nuovo album di inediti di Niccolò Fabi (BMG). Decimo album di inediti della carriera del cantautore, Libertà negli occhi sarà disponibile negli store fisici e online in due esclusive versioni. Entrambe saranno in edizione limitata e numerata: la versione in formato vinile e la versione in formato CD. Quest’ultima sarà accompagnata da un libretto di 56 pagine. 🔗funweek.it

Cosa riportano altre fonti

