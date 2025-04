Lecce in maglia bianca e senza simboli | La partita dei diritti calpestati – il comunicato

Lecce in campo questa sera in maglia bianca senza simboli in segno di protesta per il mancato rinvio: il comunicato Il Lecce, con un lungo comunicato sui propri canali ufficiali, ha confermato che questa sera scenderà in campo, per protesta con la Lega, indossando una maglia bianca senza simboli, a manifestare la propria rabbia.

