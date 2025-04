LIVE Italia-Corea del Sud 4-1 Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA | punto coreano nel secondo end

DIRETTA LIVE19:35 Una stone sudCoreana a punto e ben 7 pietre nella casa quando mancano gli ultimi due tiri per compagine.19:33 Gli azzurri mettono pressione sugli avversari affollando la casa di stone.19:32 Errore di Seong Jihoon, il cui draw è lungo. Occasione per Amos Mosaner.19:30 Inizia il terzo end. Gli azzurri possono già siglare la spallata decisiva avendo a disposizione l’ultimo tiro.TERZO END19:25 Riesce soltanto a piazzare un singolo punto Kim Kyeongae, che non forza la giocata limitandosi al cosiddetto hit and roll. Italia 4 Corea del Sud 1.19:23 Una stone Italiana a punto quando mancano le ultime due stone per parte. Gioco aperto ad ogni evoluzione in questo secondo end.19:21 Ottimo clearing di Mosaner che spazza via numerose stone presenti in casa. Oasport.it - LIVE Italia-Corea del Sud 4-1, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: punto coreano nel secondo end Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:35 Una stone sudna ae ben 7 pietre nella casa quando mancano gli ultimi due tiri per compagine.19:33 Gli azzurri mettono pressione sugli avversari affollando la casa di stone.19:32 Errore di Seong Jihoon, il cui draw è lungo. Occasione per Amos Mosaner.19:30 Inizia il terzo end. Gli azzurri possono già siglare la spallata decisiva avendo a disposizione l’ultimo tiro.TERZO END19:25 Riesce soltanto a piazzare un singoloKim Kyeongae, che non forza la giocata limitandosi al cosiddetto hit and roll.del Sud 1.19:23 Una stonena aquando mancano le ultime due stone per parte. Gioco aperto ad ogni evoluzione in questoend.19:21 Ottimo clearing di Mosaner che spazza via numerose stone presenti in casa.

Se ne parla anche su altri siti

LIVE Brescia-Olimpia Milano 46-41, Coppa Italia basket 2025 in DIRETTA: sale il ritmo della partita, Germani a +5 nel terzo quarto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46-41 IVANOVIC DA DUE! 44-41 CHE GIOCATA DI LEANDRO BOLMARO: PARTITA BELLISSIMA! 44-39 BILAN INARRESTABILE! 42-39 Gancio perfetto di Miro Bilan: +3 Germani! 40-39 2/2 per Zach LeDay a cronometro fermo: Milano accorcia a -1! 40-37 SCHIACCIATA DI NDOUR: +3 GERMANI, TIME-OUT MESSINA! 38-37 Amedeo Della Valle segna il libero del nuovo vantaggio Brescia! Fallo tecnico a Shavon Shields per proteste! 37-37 Demetre Rivers in backdoor: pareggio! 35-37 SHIELDS DA TRE! 15 PUNTI, CONTRO-SORPASSO MILANO. 🔗oasport.it

LIVE Cechia-Italia 41-39, Qualificazioni Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: sorpasso delle padrone di casa, ma le azzurre sono a contatto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce anche il secondo quarto: all’intervallo lungo la Cechia è avanti 41-39 sull’Italia! 41-39 1/2 per Reisingerova ai liberi per il +2 Cechia. 40-39 Matilde Villa reagisce per l’Italia: -1! 40-37 Sotolova ancora perfetta da tre: altro vantaggio ceco! 37-37 Uso perfetto del piede perno di Lorela Cubaj: 8 punti per il centro della Reyer Venezia, ancora parità! 37-35 Sotolova mette la freccia per la Cechia: primo vantaggio delle padrone di casa! 35-35 Appoggio di Reisingerova per il nuovo pari! 33-35 Hamzova tiene a contatto la Cechia! 31-35 Lorela ... 🔗oasport.it

LIVE Italia-Lettonia 41-30, Qualificazioni Europei pallamano 2026 in DIRETTA: dominio azzurro ad Oristano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:08 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Italia-Lettonia. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 19:08 In classifica l’Italia vola al primo posto del gruppo 4 a quota 6 punti. 4 punti invece per Serbia e Spagna, che si sfideranno in serata. A maggio gli azzurri avranno in calendario le sfide decisive per la qualificazione proprio contro iberici e balcanici. 🔗oasport.it

Ne parlano su altre fonti

L'Italia femminile all'Olimpiade: 3-0 alla Corea; Accadde 22 anni fa: Italia-Corea del Sud e una sciagura di nome Byron Moreno; L'inferno mai raccontato prima di Italia-Corea 2002: Facemmo rissa per entrare nello spogliatoio; Italia-Corea del Sud 3-0, rivivi il LIVE-BLOG della vittoria azzurra. 🔗Se ne parla anche su altri siti

LIVE Italia-Corea del Sud, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: primo snodo fondamentale per Constantini e Mosaner - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Corea del Sud, gara valida per la terza giornata ... 🔗oasport.it