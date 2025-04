Milan Futuro ai playout | date e come funzionano Contro la Spal si parte con un handicap

Milan Futuro ai playout: Contro la Spal i rossoneri partono con un handicap molto importante. Ecco i dettagli della doppia sfida con le date

Il regolamento non prevede supplementari e nemmeno rigori. Oggi la prospettiva è quella di incrociare il Milan Futuro. Sabato 10 e 17 maggio le date dei playout. In caso di parità, si salva la meglio piazzata - A quattro giornate dalla fine della regular season, la Spal si ritrova in quartultima posizione con un’altissima probabilità di doversi giocare la salvezza ai playout. A questo proposito, ieri la Lega Pro ha comunicato le date della doppia sfida: sabato 10 maggio l’andata e sabato 17 maggio il ritorno. Gli orari sono ancora in via definizione: la scorsa stagione le gare vennero disputate alle 18. 🔗sport.quotidiano.net

Spal contro Milan Futuro: la sfida decisiva per la salvezza nei playout - La doppia sfida col Milan Futuro in programma il 10 e il 17 maggio decreterà la sopravvivenza della Spal nel calcio professionistico oppure la discesa negli inferi del dilettantismo. Su questo non c’erano dubbi, considerando che per definizione i playout rappresentano un vero e proprio spareggio: chi vince ottiene la salvezza, chi perde retrocede al piano inferiore. Sulla carta però esisteva la possibilità (eventuale) di risalire sul treno della serie C a bocce ferme, attraverso la partita delle riammissioni. 🔗sport.quotidiano.net

Lucchese, penalizzazione e incubo playout: salvezza con il Milan futuro - La Lucchese è vicina a un vero e proprio terremoto: penalizzazione in vista e rischio di giocarsi la salvezza contro il Milan Futuro 🔗pianetamilan.it

Milan Futuro, ecco le date del playout contro la SPAL - Il Milan Futuro chiude terzultimo il campionato di Serie C, girone B. In virtù del pareggio in casa contro la Vis Pesaro per 1-1 ma soprattutto della contemporanea. 🔗calciomercato.com

Milan Futuro, pari amaro con la Vis Pesaro: ora la Spal ai playout per evitare la D, senza Camarda e fattore campo - Il Milan Futuro chiude il suo primo campionato della storia con un pareggio (1-1 con la Vis Pesaro) e per non retrocedere in Serie D, dovrà vedersela ai playout. 🔗msn.com

Milan Futuro per salvare il... futuro: ai playout c'è la Spal, ma non Jimenez e Camarda - I rossoneri di Oddo sanno già che affronteranno la squadra di Baldini agli spareggi per non retrocedere in D. A una giornata dal termine sono davanti in classifica: finisse così, potrebbero contare an ... 🔗gazzetta.it