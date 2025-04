FC 25 SBC ICONA mista a scelta 88+

ICONA mista a scelta 88+Numero sfide: 3Premio: 1x 1 di 4 Icone miste 88+ Non scambiab.Ripetibile SìScadenza: 4 maggio 1 – Rosa con valutazione 87Premio: 1x Gold Players PackMin. 1 ogg. giocatore Squadra della settimana (TOTW)Valutazione squadra: min 872 – Rosa con valutazione 88Premio: 1x Small Prime Gold Players PackValutazione squadra: min 883 – Rosa con valutazione 89Premio: 1x Prime Mixed Players PackValutazione squadra: min 89Si completa così la guida dedicata a questa SBC di EAFC 25 Ultimate TeamFor The ClubRicordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series XS, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Imiglioridififa.com - FC 25, SBC ICONA mista a scelta 88+ Leggi su Imiglioridififa.com Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare la nuova sfida dedicata alle ICONE.Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazonSBC Agg.88+Numero sfide: 3Premio: 1x 1 di 4 Icone miste 88+ Non scambiab.Ripetibile SìScadenza: 4 maggio 1 – Rosa con valutazione 87Premio: 1x Gold Players PackMin. 1 ogg. giocatore Squadra della settimana (TOTW)Valutazione squadra: min 872 – Rosa con valutazione 88Premio: 1x Small Prime Gold Players PackValutazione squadra: min 883 – Rosa con valutazione 89Premio: 1x Prime Mixed Players PackValutazione squadra: min 89Si completa così la guida dedicata a questa SBC di EAFC 25 Ultimate TeamFor The ClubRicordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series XS, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Su questo argomento da altre fonti

FC 25, SBC ICONA mista a scelta 88+ - Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare la nuova sfida dedicata alle ICONE. Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazon SBC Agg. Icona mista a scelta 88+ Numero sfide: 3 Premio: 1x 1 di 3 Icone miste 88+ Non scambiab. Ripetibile Sì Scadenza: 13 aprile 1 – Rosa con valutazione 87 Premio: 1x Prime Electrum Players Pack Valutazione squadra: min 87 2 – Rosa con valutazione 87 Premio: 1x Prime Mixed Players Pack Min. 🔗imiglioridififa.com

FC 25, SBC ICONA mista a scelta 88+ - Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare la nuova sfida dedicata alle ICONE. Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazon SBC Agg. Icona mista a scelta 88+ Numero sfide: 3 Premio: 1x 1 di 3 Icone miste 88+ Non scambiab. Ripetibile Sì Scadenza: 30 marzo 1 – Rosa con valutazione 86 Premio: 1x Small Prime Electrum Players Pack Valutazione squadra: min 86 2 – Rosa con valutazione 87 Premio: 1x Jumbo Gold Pack Min. 🔗imiglioridififa.com

FC 25, SBC ICONA mista a scelta 87+ - Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare la nuova sfida dedicata alle ICONE. Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazon SBC Agg. Icona mista a scelta 87+ Numero sfide: 3 Premio: 1x 1/3 Icone Miste a scelta 87+ Non scambiab. Ripetibile Sì Scadenza: 16 febbraio 1 – Rosa con valutazione 85 Premio: 1x Mixed Players Pack Min. 🔗imiglioridififa.com

Su questo argomento da altre fonti

Le SBC di FC 25 | Selma Bacha Menzioni d’onore + Dzsenifer Marozsán; FC 25, SBC ICONA mista a scelta 88+; EA FC 25 SBC Aggiornamento Icona Base Max 88 Soluzioni E Lista Carte; FC 25 Aggiornamento evoluzione Icona, ecco come sbloccarla. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

FC 25, SBC ICONA mista a scelta 88+ - Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare la nuova sfida dedicata alle ICONE. 🔗imiglioridififa.com

Le SBC di FC 25, l’Immortale Eusébio: costo e sfide da fare - Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore Eusébio uscita in data 11 aprile 2025. 🔗imiglioridififa.com

Una nuova icona storica in arrivo su EA Sports FC 25 - EA SPORTS FC continua ad arricchire il suo roster di leggende e annuncia con orgoglio il ritorno di Franz Beckenbauer come nuova ICONA in FC 25. Dopo l'arrivo di Diego Maradona a febbraio, ora ... 🔗spaziogames.it