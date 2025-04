Juve Monza 2-0 LIVE | Nico Gonzalez vicino al gol!

Juve Monza LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 202425(inviato all'Allianz Stadium) – La Juve affronta il Monza nella 34ª giornata di Serie A. I bianconeri vogliono rialzarsi dopo la sconfitta deludente contro il Parma per non perdere il treno Champions League.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVEJuve Monza 2-0 LIVE: sintesi e moviolaINIZIA IL MATCH!1? SUBITO Juve – Bello scambio dei bianconeri nei pressi dell'area di rigore del Monza: protagonisti Nico Gonzalez e Kolo Muani. Palla però troppo lunga e che si perde sul fondo.2? Monza IN AVANTI – I brianzoli provano a manovrare in fase offensiva: un lungo possesso palla che però non porta frutti.4? Juve VICINA AL GOL – Bianconeri vicinissimi al gol del vantaggio: ci prova Kolo Muani che in acrobazia spaventa con una rovesciata Turati.

