Premier League il Liverpool è Campione d’Inghilterra per la 20esima volta

Premier League 24-25 se la aggiudica il Liverpool. Decisiva la vittoria dei Reds in casa contro il Tottenham per 5-1. La vittoria aritmetica del campionato arriva con 4 giornate d'anticipo dalla fine della stagione. I Gunners, secondi, per una parte della stagione hanno provato a tenere testa al Liverpool, ma la squadra di Arne Slot, trascinata da un Mohammed Salah in stagione di grazia, è stata impeccabile per tutto l'annoL'articolo Premier League, il Liverpool è Campione d’Inghilterra per la 20esima volta. proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Premier League, il Liverpool è Campione d’Inghilterra per la 20esima volta. Leggi su Ildifforme.it La24-25 se la aggiudica il. Decisiva la vittoria dei Reds in casa contro il Tottenham per 5-1. La vittoria aritmetica del campionato arriva con 4 giornate d'anticipo dalla fine della stagione. I Gunners, secondi, per una parte della stagione hanno provato a tenere testa al, ma la squadra di Arne Slot, trascinata da un Mohammed Salah in stagione di grazia, è stata impeccabile per tutto l'annoL'articolo, ilper la. proviene da Il Difforme.

