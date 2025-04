Lecce Women ko in trasferta | il Villaricca si impone per 3-2

Lecce Women, che allo stadio A. Vallefuoco di Mugnano di Napoli ha ceduto al Villaricca per 3-2 nella gara valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C femminile, girone C.A segno per la squadra padrona di casa Russo, Galluccio. Lecceprima.it - Lecce Women ko in trasferta: il Villaricca si impone per 3-2 Leggi su Lecceprima.it Arriva la decima sconfitta complessiva per il, che allo stadio A. Vallefuoco di Mugnano di Napoli ha ceduto alper 3-2 nella gara valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C femminile, girone C.A segno per la squadra padrona di casa Russo, Galluccio.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Calcio a 5, trasferta amara per la Women Sporting Arechi: le ragazze di Pellezzano ko 14-3 - Tempo di lettura: < 1 minutoAncora una battuta d’arresto per la Women Sporting Arechi di Pellezzano, che cade 14-3 sul campo delle pugliesi del Futsal Ascoli Satriano, una delle squadre più attrezzate del campionato. Nonostante il passivo pesante, la formazione di Pellezzano può trarre comunque degli spunti positivi, soprattutto per la crescita fisica, tattica e tecnica delle proprie giocatrici. 🔗anteprima24.it

Dopo il ko con il Psv, la trasferta a Cagliari. Thiago cerca di guardare avanti. La Juventus vuole voltare pagina. Coppa Italia e Champions nel mirino - Sarà anche vero che quando si cade da cavallo, per non farsi sopraffare dalla paura serve tornare subito in sella, ma Cagliari-Juventus, per i bianconeri, comunque vada non lenirà le ferite e i lividi della caduta in Champions. Il concetto, tuttavia, per Thiago Motta resta che se non basta sostenere che "dopo una delusione così, la cosa migliore è tornare in campo" per non provare a ripercorrere ciò che è accaduto nella notte di Eindhoven, quella che ha visto svanire il primo vero obiettivo stagionale, e parlare solo del Cagliari. 🔗sport.quotidiano.net

Miretti spinge il Genoa verso la salvezza, Lecce ko - GENOVA (ITALPRESS) – Il Genoa batte 2-1 il Lecce al Ferraris nell’anticipo che apre la 29esima giornata di Serie A: decisiva la doppietta di Miretti, ai salentini non basta il rigore trasformato da Krstovic che aveva riaperto la gara. Per il Grifone tre punti che sanno di salvezza. La formazione ospite si rende protagonista di un buon avvio di partita con delle buone iniziative di Coulibaly e un’insidiosa conclusione proprio di Krstovic. 🔗unlimitednews.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lecce Women ko in trasferta: il Villaricca si impone per 3-2; Nitor Brindisi ko: la Salernitana si impone per 1-0; Tudor, la brutta parola e i ko Juve. Poi il messaggio: Veiga serve a tutti; Serie C femminile, il Lecce Women va ko in casa: la Roma passa per 2-0. 🔗Ne parlano su altre fonti

Lecce Women ko in trasferta: il Villaricca si impone per 3-2 - La squadra salentina ha incassato la decima sconfitta stagionale nel ventiseiesimo turno di campionato, che si è svolto dopo una sosta di due settimane ... 🔗lecceprima.it

Lecce, trasferta vietata contro la Juve, l’appello dei tifosi: «Intervenga Sticchi Damiani» - Lecce, divieto di trasferta per i tifosi residenti in provincia per la prossima sfida contro la Juve: «Intervenga Sticchi-Damiani» Il Prefetto di Torino ha vietato la trasferta ai residenti in ... 🔗calcionews24.com

Crisi Lecce: fiducia confermata a Marco Giampaolo dopo il ko con il Como, ma squadra in ritiro a Bergamo prima della partita con l'Atalanta - La pesante sconfitta interna per 3-0 contro il Como ha lasciato il Lecce al quartultimo posto in classifica, con una sola lunghezza di vantaggio su Empoli e Venezia, fermatesi a vicenda sul 2-2. Si ... 🔗eurosport.it