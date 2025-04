Rientro in extremis per il Napoli Conte cambia tutto | la decisione inedita

Napoli e Torino. Intanto, è emersa una decisone inedita presa da Antonio Conte. Il Napoli si appresta a sfidare il Torino alle ore 20.45. Il match che andrà in scena al Maradona avrà un’importanza cruciale, ancor più dopo la sconfitta dell’Inter contro la Roma. Nonostante le assenze, gli azzurri sanno di non poter sbagliare. Intanto, però, Antonio Conte starebbe per attuare una decisione del tutto inedita. L’allenatore azzurro è deciso a cambiare tutto in vista della delicatissima partita.Torna titolare Buongiorno: la scelta inedita di ConteLa situazione in casa Napoli è molto delicata. Nonostante la ghiotta chance a disposizione dopo la sconfitta dell’Inter, gli azzurri di mister Conte son costretti a fare i conti con delle assenze importanti. Oltre all’infortunio David Neres, anche Giacomo Raspadori rischia di finire ai box a causa di un’influenza. Spazionapoli.it - Rientro in extremis per il Napoli, Conte cambia tutto: la decisione inedita Leggi su Spazionapoli.it Manca sempre meno alla prossima sfida trae Torino. Intanto, è emersa una decisonepresa da Antonio. Ilsi appresta a sfidare il Torino alle ore 20.45. Il match che andrà in scena al Maradona avrà un’importanza cruciale, ancor più dopo la sconfitta dell’Inter contro la Roma. Nonostante le assenze, gli azzurri sanno di non poter sbagliare. Intanto, però, Antoniostarebbe per attuare unadel. L’allenatore azzurro è deciso arein vista della delicatissima partita.Torna titolare Buongiorno: la sceltadiLa situazione in casaè molto delicata. Nonostante la ghiotta chance a disposizione dopo la sconfitta dell’Inter, gli azzurri di misterson costretti a fare i conti con delle assenze importanti. Oltre all’infortunio David Neres, anche Giacomo Raspadori rischia di finire ai box a causa di un’influenza.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Possibile rientro anticipato”, ora Conte può sorridere: novità importanti in casa Napoli! - Ultimissime Napoli – Dopo il pareggio contro l’Udinese, in casa Napoli arrivano notizie entusiasmanti per il futuro. Di seguito la notizia completa. Il pareggio interno contro l’Udinese dev’essere interpretato come una “semplice battuta d’arresto”. Naturalmente, gli stessi calciatori si aspettavano un risultato diverso, ma la prestazione sottotono è stata evidente. Tante difficoltà son state dettate anche dalla formazione, la quale risulta essere incompleta a causa di alcuni calciatori infortunati. 🔗spazionapoli.it

Napoli, Conte fa chiarezza: l’infortunio di Juan Jesus ed il rientro di Buongiorno - Il tecnico azzurro rivela la condizione di Buongiorno! Ecco quando torna il difensore azzurro. L’infortunio di Juan Jesus preoccupa tutto l’ambiente partenopeo. Il brasiliano è stato costretto a lasciare il campo l 72? minuto del match, poi vinto, contro l’Empoli. Dovrebbe trattarsi di un infortunio muscolare, come mimato dallo stesso difensore azzurro mentre usciva dal campo accompagnato dai medici della squadra. 🔗spazionapoli.it

Napoli-Milan, le formazioni: Conte esulta per il rientro di Neres, ma inizierà dalla panchina - Napoli e Milan scenderanno in campo domenica 30 marzo alle ore 20.45. Antonio Conte, dopo un periodo difficile, potrà di nuovo contare quasi su tutti i calciatori ma soprattutto su David Neres. L’attaccante azzurro, dopo diverse settimane di stop, è stato finalmente convocato e sarà della partita. Antonio Conte, però, quasi sicuramente non lo farà […] L'articolo Napoli-Milan, le formazioni: Conte esulta per il rientro di Neres, ma inizierà dalla panchina proviene da DailyNews24. 🔗dailynews24.it

Se ne parla anche su altri siti

Napoli, Conte nei guai: stagione già finita; TUTTOSPORT - Il Napoli non vuole correre rischi con Buongiorno, possibile rientro col Lecce; McTominay ha la febbre, non ce la fa, svelata la reazione di Conte alla telefonata del medico del Napoli!; Napoli, Lobotka cerca le sue certezze in vista della Roma. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Napoli, Conte cambia ancora: all’attacco col 3-5-2. Olivera centrale in difesa, torna Raspadori - Buongiorno tra i convocati ma partirà dalla panchina. Nuovo ruolo per il terzino preferito a Rafa Marin. Davanti insieme a Lukaku il jolly della ... 🔗napoli.repubblica.it

Conte show, Napoli rivoluzionato all’ultimo e tachipirina a fine gara. “Certi giorni odio allenare” - Alla vigilia il piano gara per affrontare il Milan era prontissimo ("Guai se non avessi le idee chiare", era stata la risposta di Conte ... giocatori del Napoli hanno saputo in extremis di dover ... 🔗repubblica.it

Il rientro di Neres: più fantasia e assist per l’attacco azzurro - Fantasia, imprevedibilità e assist nel motore dell’attacco del Napoli. Antonio Conte può fare finalmente ... che stasera taglierà il traguardo del rientro dopo ben 49 giorni. 🔗napoli.repubblica.it