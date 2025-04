Liverpool campione d'Inghilterra | Slot non fa rimpiangere Klopp Salah da record

Liverpool è nella storia. La vittoria contro il Tottenham consegna alla squadra di Arne Slot la vittoria in Premier League con quattro giornate. Leggi su Calciomercato.com Ilè nella storia. La vittoria contro il Tottenham consegna alla squadra di Arnela vittoria in Premier League con quattro giornate.

