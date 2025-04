Libano Israele bombarda a Beirut | L’edificio ospitava Hezbollah…

Beirut mirato a Hezbollah, provocando tensioni internazionali con Libano, Qatar e Turchia che denunciano Israele e rilanciano la necessità di una soluzione diplomatica al conflittoL'articolo Libano, Israele bombarda a Beirut: “L’edificio ospitava Hezbollah.” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Libano, Israele bombarda a Beirut: “L’edificio ospitava Hezbollah…” Leggi su Ildifforme.it Un raid israeliano ha colpito una struttura a sud dimirato a Hezbollah, provocando tensioni internazionali con, Qatar e Turchia che denuncianoe rilanciano la necessità di una soluzione diplomatica al conflittoL'articolo: “Hezbollah.” proviene da Il Difforme.

Libano, Israele bombarda Beirut dopo l'inizio della tregua, Hezbollah: "Noi fedeli al cessate il fuoco"; Mossad chiede a Somalia, Sud Sudan e Indonesia di "accogliere palestinesi" - VIDEO - Il tema della ricollocazione dei palestinesi non è nuovo al GdI da tempo venuto in possesso di un documento dell'Institute for Zionist Strategies, in cui si parla di "ripulire" la Striscia e ricollocare i palestinesi Israele torna a bombardare Beirut dall'inizio della tregua con Hezbollah ent 🔗ilgiornaleditalia.it

Nuovo raid Israele in Libano, ira Beirut: “Violata tregua”. Razzo da Gaza, sirene a Sderot - (Adnkronos) – Una "chiara violazione" dell'accordo di tregua che era entrato in vigore lo scorso novembre per porre fine alle ostilità tra Israele e Hezbollah libanesi. Il premier libanese Nawaf Salam bolla così il raid israeliano che nelle scorse ore ha colpito la periferia sud di Beirut, come riportano i media del Paese dei Cedri. […] 🔗periodicodaily.com

Israele, intercettati 3 razzi dal Libano: «Risponderemo». Beirut: «Rischiamo guerra disastrosa». La condanna di Berlino, Parigi e Londra - Il fronte di Gaza si è ormai riaperto da martedì, ora rischia di riprendere fuoco anche il fronte nord contro i miliziani di Hezbollah. Intorno alle 7.30 ore locali (6.30 italiane) l’aeronautica militare israeliana ha intercettato tre missili provenienti dal Libano, come ha comunicato su Telegram l’Idf. Immediata la reazione, al momento solo verbale, del capo di Stato maggiore Eyal Zamir: «Risponderemo severamente all’attacco di questa mattina. 🔗open.online

Libano, Israele torna a bombardare Beirut: il video del raid - Raid israeliano i alla periferia sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah. L'attacco è arrivato dopo un'ora circa dall'ordine di evacuazione emesso dallo Stato ebraico per i residenti dell'area. L'uffic ... 🔗tg.la7.it

Libano, l’esercito israeliano bombarda Beirut: “Colpito deposito di munizioni di Hezbollah” - Presidente libanese: “Usa e Francia convincano Israele a fermare gli attacchi”. Si tratta del terzo attacco mirato alla periferia sud di Beirut dopo il ... 🔗repubblica.it

Israele bombarda periferia di Beirut: «Colpito deposito armi di Hezbollah». Poco prima aveva chiesto di evacuare l'area: cittadini in fuga - Il premier del Qatar, Abdulrahman al-Thani, ha dichiarato di «aver visto progressi nei colloqui su Gaza giovedì». Lo riferisce al Jazeera. A Doha nei giorni scorsi ... 🔗ilmattino.it