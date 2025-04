Inter Roma record negativo per Inzaghi | a Milano questa cosa non accadeva da dieci anni

Inter Roma, nerazzurri al tappeto contro la squadra di Ranieri: da dieci anni non si perdevano tre partite di filaStando a quanto riportato dai dati di Opta, l’Inter ha registrato un dato negativo che non si vedeva da oltre un decennio, capitalizzato dopo Inter Roma: i nerazzurri hanno perso tre partite consecutive senza riuscire a segnare neanche un gol, considerando tutte le competizioni. L’ultima volta che era successo risaliva a febbraio 2012, quando la squadra – allora allenata da Claudio Ranieri ora mister della Roma– arrivò addirittura a cinque sconfitte di fila tra Serie A e Champions League.La sconfitta contro i capitolini ha confermato un momento complicato per la formazione di Simone Inzaghi, che ora dovrà reagire in fretta per non compromettere il finale di stagione. Il dato sottolinea come l’Inter, solitamente tra le squadre più prolifiche del campionato, stia attraversando un’improvvisa crisi offensiva proprio nel momento cruciale dell’anno. Internews24.com - Inter Roma, record negativo per Inzaghi: a Milano questa cosa non accadeva da dieci anni Leggi su Internews24.com , nerazzurri al tappeto contro la squadra di Ranieri: danon si perdevano tre partite di filaStando a quanto riportato dai dati di Opta, l’ha registrato un datoche non si vedeva da oltre un decennio, capitalizzato dopo: i nerazzurri hanno perso tre partite consecutive senza riuscire a segnare neanche un gol, considerando tutte le competizioni. L’ultima volta che era successo risaliva a febbraio 2012, quando la squadra – allora allenata da Claudio Ranieri ora mister della– arrivò addirittura a cinque sconfitte di fila tra Serie A e Champions League.La sconfitta contro i capitolini ha confermato un momento complicato per la formazione di Simone, che ora dovrà reagire in fretta per non compromettere il finale di stagione. Il dato sottolinea come l’, solitamente tra le squadre più prolifiche del campionato, stia attraversando un’improvvisa crisi offensiva proprio nel momento cruciale dell’anno.

