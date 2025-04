Catechista di 57 anni muore a Roma durante il Giubileo degli adolescenti

Un pellegrinaggio a Roma che si è trasformato in tragedia. Una Catechista trevigiana di 57 anni, coordinatrice della catechesi di Istrana, è morta sabato 26 aprile. La donna, come riporta TrevisoToday era nella Capitale in occasione del Giubileo degli adolescenti.

