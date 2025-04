SERIE C Giugliano-Benevento la diretta testuale

Giugliano (43) e Benevento (49) si affrontano al “De Cristofaro” nell’ultimo turno della regular season. I giallorossi (ora sesti) sono già qualificati matematicamente ai playoff, ma alla squadra di Auteri è necessaria una vittoria per provare a chiudere al quinto posto che darebbe degli innegabili vantaggio nella griglia degli spareggi. Al Giugliano (43), tallonato dal Trapani (41) serve ancora un punto per assicurarsi la decima posizione, l’ultima utile per accedere ai playoff. Formazioni ufficiali (ore 20)Giugliano (4-3-3): Russo; Valdesi, Solcia, Caldore, Oyewale; De Rosa, Celeghin, Vallarelli; Baldè, Padula, Del Sole. A disp.: Anacoura, D’Aniello, Minelli, Galletta, Nuredini, Genovese, Demirovic, Peluso, Masala, Njambe, Nepi, D’Agostino, . All.: Valerio BertottoBenevento (4-2-3-1): Manfredini; Simonetti, Berra, Capellini, Sena; Talia, Prisco; Lamesta, Pinato, Starita; Perlingieri. Anteprima24.it - SERIE C/ Giugliano-Benevento, la diretta testuale Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minuto(43) e(49) si affrontano al “De Cristofaro” nell’ultimo turno della regular season. I giallorossi (ora sesti) sono già qualificati matematicamente ai playoff, ma alla squadra di Auteri è necessaria una vittoria per provare a chiudere al quinto posto che darebbe degli innegabili vantaggio nella griglia degli spareggi. Al(43), tallonato dal Trapani (41) serve ancora un punto per assicurarsi la decima posizione, l’ultima utile per accedere ai playoff. Formazioni ufficiali (ore 20)(4-3-3): Russo; Valdesi, Solcia, Caldore, Oyewale; De Rosa, Celeghin, Vallarelli; Baldè, Padula, Del Sole. A disp.: Anacoura, D’Aniello, Minelli, Galletta, Nuredini, Genovese, Demirovic, Peluso, Masala, Njambe, Nepi, D’Agostino, . All.: Valerio Bertotto(4-2-3-1): Manfredini; Simonetti, Berra, Capellini, Sena; Talia, Prisco; Lamesta, Pinato, Starita; Perlingieri.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Como-Genoa Streaming Gratis: dove vedere la Serie A in Diretta Live - Tutto pronto per una grande domenica di calcio in Serie A con le sfide del 34° turno. Ad inaugurare il programma di giornata saranno i due lunch match delle 12:30, Venezia-Milan al Penzo e Como-Genoa al Sinigaglia. L’andamento di Como e Genoa È un momento decisamente positivo quello che sta attraversando il Como, che si presenta a questa sfida con tre vittorie consecutive, che sono la dimostrazione di come il lavoro di Fabregas stia dando i propri frutti. 🔗sololaroma.it

LIVE Milano-Scandicci 3-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: Egonu e compagne volano in finale, serie mai in discussione! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-17 Ace di Kurtagic. MILANO E’ IN FINALE! 24-17 Errore in attacco di Ruddins, ci sono sette match-point che valgono la finale. 23-17 Muro di Danesi su Ognjenovic. 22-17 Invasione a rete di Antropova, Ekaterina è calata a picco fisicamente. 21-17 Ci pensa Orro di seconda intenzione, ancora una prova da leader per Alessia. Graziani e Ruddins in campo per Scandicci. 🔗oasport.it

DIRETTA Serie A, Roma-Juventus | Formazioni UFFICIALI LIVE - Si chiude la domenica della trentunesima giornata del campionato di Serie A con una grande classica della nostra competizione nazionale Ci siamo, l’attesa è finita: l’ultima gara in programma per questa domenica, valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A, vede affrontarsi la Roma e la Juventus. Claudio Ranieri (LaPresse) – Calciomercato.itSfida dal sapore di Champions League, visto che le due squadre sono in lotta per il quarto posto, l’ultimo utile per la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea per club, e si trovano a soli tre punti di ... 🔗calciomercato.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

SERIE C/ Giugliano-Benevento, la diretta testuale; Serie C / Diretta Giugliano-Benevento, LIVE; Serie C, il calendario della 38^ giornata su Sky: le partite e gli orari; Messina Juve Next Gen in streaming gratis? Guarda la partita in diretta. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Serie C / Diretta Giugliano-Benevento, LIVE - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Giugliano-Benevento: diretta live e risultato in tempo reale - Diretta Giugliano-Benevento di domenica 27 aprile 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C, girone C ... 🔗calciomagazine.net

Diretta Giugliano Benevento/ Streaming video tv: playoff a rischio per i Tigrotti (Serie C, 27 aprile 2025) - Diretta Giugliano Benevento streaming, video, tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio De Cristofaro per il trentottesimo turno di Serie C 24/25, girone C. 🔗ilsussidiario.net