Altra vittoria per il Gravina | Casarano battuto per 4-2

Gravina stende il Casarano, mettendo a referto il secondo successo di fila dopo quello contro il Costa d'Amalfi. Allo stadio Vicino i gialloblù si sono imposti per 4-2 sui rossoazzurri, che hanno già ottenuto la promozione in Serie C.I padroni di casa hanno trovato il vantaggio al 5'. Baritoday.it - Altra vittoria per il Gravina: Casarano battuto per 4-2 Leggi su Baritoday.it Ilstende il, mettendo a referto il secondo successo di fila dopo quello contro il Costa d'Amalfi. Allo stadio Vicino i gialloblù si sono imposti per 4-2 sui rossoazzurri, che hanno già ottenuto la promozione in Serie C.I padroni di casa hanno trovato il vantaggio al 5'.

Se ne parla anche su altri siti

Serie A, Milan-Como 2-1: altra vittoria in rimonta! | LIVE News - Alle ore 18:00 c'è Milan-Como a 'San Siro': ecco a voi il LIVE con la diretta testuale della partita dei rossoneri di Sérgio Conceição 🔗pianetamilan.it

Tennis, altra vittoria azzurra: Darderi trionfa al torneo di Marrakech - Luciano Darderi conquista il suo secondo titolo ATP nel torneo di Marrakech, mettendo a segno una straordinaria vittoria in finale contro l’olandese Tallon Griekspoor, numero uno del seeding. L’italiano ha dominato il match, imponendosi con due set vinti al tiebreak, con i punteggi di 7-6 (7-3) e 7-6 (7-4). Una performance impeccabile che ha confermato il suo talento e la sua crescita nel circuito. 🔗thesocialpost.it

Milan, altra vittoria in rimonta: Pulisic festeggia sui social - Il Milan prosegue la sua corsa con un altro successo in rimonta, superando il Como: il post di Pulisic sui social 🔗pianetamilan.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Altra vittoria per il Gravina: Casarano battuto per 4-2; Altra vittoria per il Gravina: Casarano battuto per 4-2; Al Vicino la fbc ospita la capolista Casarano; Il Casarano fa suo il derby con il Fasano e resta in vetta. Strepitoso Brindisi / Risultati. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Altra vittoria per il Gravina: Casarano battuto per 4-2 - Successo prezioso per i gialloblù che chiuderanno quindi il campionato a distanza dalla zona playout. Protagonista Santoro, autore di una doppietta ... 🔗baritoday.it

Al Vicino la fbc ospita la capolista Casarano - Occasione per i gialloblu per conquistare in casa i punti salvezza contro i salentini già promossi ... 🔗gravinalife.it

Serie D, Gravina-Casarano: l'arbitro del derby pugliese - Stabilito il direttore di gara in vista del match della trentatreesima giornata del girone H in programma domenica 27 aprile allo stadio Vicino. Calcio d'inizio alle ore 15:00 ... 🔗lecceprima.it