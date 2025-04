Serie C i verdetti | Ternana Arezzo Gubbio Pontedera e Pianese ai playoff Lucchese ai playout

Ternana già ai playoff nazionali, Arezzo, Gubbio, Pontedera e Pianese sono invece ai playoff di girone. Mentre la Lucchese si giocherà la permanenza in C con la lotteria dei playout. Sfiderà il Sestri Levante.Questi i verdetti al termine della stagione regolare del girone B della Serie C, quello dove giocano le toscane e le umbre. Una formula lunghissima quella dei playoff: solo il 7 giugno, con la finale, si conoscerà il nome della quarta promossa in Serie B dopo la promozione delle prime classificate dei tre gironi (per il girone B ha vinto l’Entella). Leggi i risultati dell’ultimo turno di stagione regolareCi sono diversi livelli dei playoff. Una prima fase è quella di girone. Le partite sono in gara secca, ecco le date.primo turno – gara unica: domenica 4 maggio 2025secondo turno – gara unica: mercoledì 7 maggio 2025Gli accoppiamenti sono: Arezzo - Gubbio, Vis Pesaro - Pontedera, Pineto - Pianese. Sport.quotidiano.net - Serie C, i verdetti: Ternana, Arezzo, Gubbio, Pontedera e Pianese ai playoff. Lucchese ai playout Leggi su Sport.quotidiano.net Firenze, 27 aprile 2025 –già ainazionali,sono invece aidi girone. Mentre lasi giocherà la permanenza in C con la lotteria dei. Sfiderà il Sestri Levante.Questi ial termine della stagione regolare del girone B dellaC, quello dove giocano le toscane e le umbre. Una formula lunghissima quella dei: solo il 7 giugno, con la finale, si conoscerà il nome della quarta promossa inB dopo la promozione delle prime classificate dei tre gironi (per il girone B ha vinto l’Entella). Leggi i risultati dell’ultimo turno di stagione regolareCi sono diversi livelli dei. Una prima fase è quella di girone. Le partite sono in gara secca, ecco le date.primo turno – gara unica: domenica 4 maggio 2025secondo turno – gara unica: mercoledì 7 maggio 2025Gli accoppiamenti sono:, Vis Pesaro -, Pineto -

