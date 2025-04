Il prefetto dopo l' omicidio dei tre giovani a Monreale | Episodio terribile e aberrante c' è un allarme socio-educativo

È necessario non solo l'intervento rigoroso e deciso delle forze dell'ordine e della Procura della Repubblica di Palermo, che certamente.

Lea Stevanovic muore a 10 anni dopo tre giorni di agonia: l'automobilista che l'ha travolta con il Suv sul marciapiede era ubriaco. La Procura indaga per omicidio stradale - VICENZA - È morta questa mattina, 19 febbraio, all'ospedale San Bortolo di Vicenza Lea Stevanovic, la bambina di 10 anni che era stata travolta domenica pomeriggio da un... 🔗ilgazzettino.it

Tre arresti dopo la morte di Amir Bhenkarbush: cosa sappiamo dell’omicidio di San Benedetto del Tronto - Il 24enne Amir Bhenkarbush è stato ucciso all'alba sul lungomare di San Benedetto del Tronto: nato in Italia da una famiglia di origini nordafricane, viveva a Giulianova. I carabinieri hanno arrestato 3 persone: oltre al reato di rissa aggravata, contestato a tutti, la Procura ha formulato accuse di omicidio, tentato omicidio e lesioni, a vario titolo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Omicidio a San Benedetto dopo una rissa in discoteca: tre arresti. Ancora grave un ferito - Tre arresti con incolpazioni provvisorie, in attesa di capire chi abbia materialmente sferrato i colpi di coltello contro il 24enne di Giulianova deceduto. Rissa aggravata dalle lesioni, dall’uso di armi da taglio e dall’uccisione dei partecipanti: questo è, al momento, il reato contestato alle cinque persone che – secondo i carabinieri – hanno partecipato allo scontro avvenuto sul lungomare nord di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, nel quale è stato ucciso Amir Bhenkarbush. 🔗ilfattoquotidiano.it

Il prefetto dopo l'omicidio dei tre giovani a Monreale: "Episodio terribile e aberrante, c'è un allarme socio-educativo" - Massimo Mariani commenta così la sparatoria mortale: "Perdita del tutto insensata di tre vite umane, spirale di violenza davvero impressionante" ... 🔗palermotoday.it

Dopo tre anni il processo per l'omicidio di Sonia Di Pinto - Dopo tre anni di attesa ... finiranno alla sbarra in Lussemburgo i tre uomini arrestati per l’omicidio della donna molisana, avvenuto nella notte di Pasqua del 2022, il 17 aprile. 🔗rainews.it

Mara Favro scomparsa, dopo tre mesi si indaga per omicidio. La collega minacciata: «Vuoi fare la stessa fine?» - In questi tre mesi la 51enne vista per ... Sul caso, la procura di Torino ha aperto un fascicolo, dopo che il fratello ha presentato una denuncia per omicidio e occultamento di cadavere. 🔗leggo.it