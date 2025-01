Ilgiorno.it - “Un gancio da Dio“ in oratorio. La boxe come riscatto sociale

"Desidero esprimere tutto il mio apprezzamento e il mio incoraggiamento a continuare con queste proposte educative che stimolano tutti noi. La pratica sportiva di ogni sport oltre che essere possibilità concreta per tanti ragazzi giovani diventa proposta educativa per vivere una vita in pienezza compreso il pugilato che può dare occasioni a tutti per diventare persone vere ed essere stimolate nella fraternità e alcune volte anche esprimere una rabbia interiore". Queste le parole inviate dall’arcivescovo di Milano Mario Delpini, lette da don Roberto Soffientini prima di dare il via all’evento "Unda Dio". L’evento si è tenuto mercoledì 29 gennaio all’di Sant’Angelo all’interno del quale per la prima volta, nel nord Italia, è stato montato un ring. "Il ring rappresenta la vita, la voglia di, la voglia di rialzarsi dal tappeto", le parole del don.