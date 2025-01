Lapresse.it - Ucraina: Nyt, soldati Nord Corea ritirati dal fronte dopo gravi perdite

Milano, 31 gen. (LaPresse) – Ini che si sono uniti alle truppe russe in battaglia contro le forze ucraine sono statidalaver subito. Lo hanno riferito funzionari ucraini e statunitensi al New York Times. Le fonti hanno precisato che da circa 2 settimane le truppe inviate dalladelnon sono state viste in prima linea nei combattimenti. Circa 11.000ni erano arrivati in Russia a novembre, ma nel giro di soli tre mesi le forze sono state ridotte almeno della metà.