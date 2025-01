Quotidiano.net - Trapano avvitatore-percussione a batteria ad un super prezzo col doppio sconto Amazon

Leggi su Quotidiano.net

Straordinaria offerta per il fai-da-te sudove puoi acquistare questoe a, con accessori e valigetta per il trasporto, a soli 52,49 euro invece di 75,99. Per averlo a questodevi aprire la pagina del prodotto, selezionare la spunta su "Applica coupon 25%" e poi completare regolarmente l'acquisto. Acquista ora ilper i tuoi lavori di casa Potenza, precisi one e autonomia con questo trapan o Ilè dotato di una potenza di 45Nm di coppia massima e la possibilità di scegliere tra 25+3 regolazioni: questo ti permetterà di affrontare facilmente qualsiasi tipologia di foratura e avvitatura su materiali come legno, metallo e plastica. Il set include tutto quello che serve per iniziare, incluse due batterie agli ioni di litio da 2.