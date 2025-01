Lanazione.it - Terzo concorso di poesia in Valtiberina, un’opportunità per i giovani talenti della scrittura poetica

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 31 gennaio 2025 – E’ stata presentata la terza edizione deldiin, promosso e organizzato dalla Fondazione Marco Gennaioli in collaborazione con il Centro Studi Mario Pancrazi, patrocinato dal Comune di Sansepolcro. Questa iniziativa, presentata questa mattina nella Sala del Consiglio di Palazzo delle Laudi, si propone di valorizzare lacome mezzo di espressione e crescita personale, coinvolgendo in particolare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado dell’Alto Tevere umbro e toscano, ma anchetra i 20 e i 25 anni che desiderano cimentarsi nella. Le scuole del territorio sono invitate a partecipare, con il supporto di docenti e studenti, per diffondere la culturae stimolare una riflessione sull'importanzaparola scritta.