Tende per il salotto, guida alla scelta in base alle ultime tendenze

Nel settore dell’interior design, le, soprattutto quelle per il, stanno assumendo un ruolo sempre più centrale, dal momento che sono elementi che coniugano estetica e funzionalità. In ambienti con ampie finestre o vetrate, la loro presenza si rivela indispensabile per gestire la luce naturale durante il giorno, contribuendo all’isolamento termico in inverno ed evitando eccessi di luminosità nei mesi estivi. Tessuti Lenze per il 2025 si orientano verso soluzioni più strutturate, lasciando da parte le leggere semitrasparenze a favore di tessuti più spessi e coprenti. Questi modelli non solo permettono di regolare meglio la luce e la temperatura, ma possono anche essere utilizzati per suddividere gli spazi negli appartamenti open space, creando angoli più intimi senza la necessità di interventi invasivi.