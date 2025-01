Quotidiano.net - Spari per la scarpa sporca. Pizzaiolo ucciso a 19 anni. Ergastolo al baby boss

Leggi su Quotidiano.net

Non ha dubbi Concetta, la mamma di Francesco Pio Maimone, detto Checco, il19enneagli chalet di Mergellina solo perché qualcuno aveva pestato le scarpe a un 20enne ‘guappo’, Francesco Pio Valda. "Volevamo sentire solo questa parola:". E aggiunge: "Ora abbiamo un ragazzo sottoterra, mio figlio, e un altro, il suo assassino, in carcere a vita. Allora dico: deponete le armi". La Corte d’Assise di Napoli mette un punto esclamativo al delitto che si consumò la sera tra il 19 e il 20 marzo 2023, quando Valda, camorrista in erba, espose tre colpi di pistola al culmine di una lite scatenata per unainfangata e freddò l’incolpevole. Una condanna che si somma a quella di dieci giorni fa quando l’aspirante ‘padrino’ era stato condannato a 15e 4 mesi per associazione camorristica.