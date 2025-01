Ilfattoquotidiano.it - Si suicida dopo una truffa di oltre 200mila euro in Bitcoin. La sorella: “Vittima di un sistema piramidale”

Ha persoper unaattorno al mondo deie si è tolto la vita. Alessandro Argentini, 59 anni, residente a Chivasso, informatico in Naspi da un anno, è stato trovato morto nel suo letto venerdì scorso come riporta Il Corriere della sera. Un mix di pillole lo ha portato dal sonno alla morte, una scelta forse dettata dalla disperazione per il denaro perso e per l’impossibilità di riaverlo. Il decesso era stato inizialmente archiviato come “causa naturale”, fino a quando laAntonella Argentini non è venuta a conoscenza dellain cui era finito il fratello.Da ottobre, infatti, era caduto nella rete di unasulle criptovalute che gli aveva prosciugato il patrimonio, almeno 150mila, tra liquidazione e buonuscitaanni di lavoro, e accumulato debiti ancora non quantificati.