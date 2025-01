Ilrestodelcarlino.it - Serpini: "Dipende tutto da noi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Altro giro, altro scontro salvezza per il Carpi. Col morale alto per il successo sulla Spal, stasera (20,30) i biancorossi giocano sul campo di un Ascoli a -2, che ha vissuto una settimana agitata col cambio in panchina (Cudini per Di Carlo), l’addio dal ds Righi e la contestazione dei tifosi al campo. "Ad Ascoli è una di quelle partite – spiega mister Cristian- che dipendono da noi, loro hanno tanta qualità e partiranno forte, ma se facciamo il nostro possiamo metterli in difficoltà. Andiamo per fare risultato, senza essere presuntuosi. Non sappiamo come giocheranno e chi giocherà. Al di là dei moduli, sarà fondamentale l’inizio gara, quando loro butterannoin campo". Davanti spazio ancora a Cortesi con Gerbi. "Abbiamo passato un momento in cui abbiamo fatto fatica a giocare – prosegue - e Cortesi con Gerbi ci danno fisicità, tanto sacrificio e la possibilità di far respirare di più la squadra anche con qualche pallone verticale.