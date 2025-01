Sololaroma.it - Roma bella, Ranieri azzecca tutto contro l’Eintracht: Dovbyk si deve preoccupare?

Leggi su Sololaroma.it

Caraquanto ci fai penare. Soprata pensare che se ti vedessimo con costanza maggiore con il gioco e l’atteggiamento vistoFrancoforte staremo probabilmente parlando di una stagione diversa, che ti vedrebbe magari già qualificata per gli ottavi di finale di Europa League e con una classifica decisamente migliore in campionato. Inutile vivere di rimpianti, e meglio dunque gioire per un 2-0 cercato e voluto dai giallorossi, meritato per ciò che si è visto sul rettangolo di gioco.L’Olimpico resta un fortino quasi inespugnabile per chi vi si avventura, con la squadra che, dalla stagione 2017/18 è quella ad aver ottenuto più successi in casa nelle massime competizioni europee insieme al Manchester City (33). La stessa continuità di risultati andrà ora cercata in trasferta, dopo la vittoria di Udine ammazza tabù, per risalire in campionato e proseguire nelle coppe.