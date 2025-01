Sport.quotidiano.net - Palermo-Pisa 1-2: notte da primi in classifica per gli uomini di Inzaghi

, 31 gennaio 2025 – Unain testa dain. Questo è ciò che si è conquistato ilnelladel “Barbera” di, grazie al successo per 2-1 in trasferta. Un vantaggio maturato nella prima mezz’ora, con i gol di Rus (su rigore) e di Lind. I padroni di casa, dopo il gol di Brunori, tentano l’assalto, che però non porta al pareggio., i suoi ragazzi, e i 477 tifosi giunti in Sicilia festeggiano. Primo tempo – Dura appena dieci minuti la fase di studio al “Barbera” tra. Al primo affondo i nerazzurri di(per l’occasione in maglia gialla), si fanno trovare pronti. Un fallo di mano di Ceccaroni crea una punizione per il, che batte Rus, sugli sviluppi il pallone torna proprio al rumeno, il cui cross trova un altro fallo di mano, di Ranocchia.