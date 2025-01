Lanazione.it - “Molto più di quanto immagini”: lo spot per la giornata delle malattie rare realizzato da Poti Pictures

Arezzo, 30 gennaio 2025 – Oggi, presso l’Auditorium “Cosimo Piccinno” del Ministero della Salute, è stata lanciata la campagna di sensibilizzazione #UNIAMOleforze per la, che si celebrerà il 28 febbraio in tutto il mondo. Tra le iniziative promosse da UNIAMO - Federazione Italiana, anche lodi sensibilizzazione, della durata di 30 secondi, prodotto da Revok e, divisione cinematografica della Cooperativa ‘Il Cenacolo’ e prima casa di produzione sociale al mondo. Protagonista delloè Tiziano Barbini, attore di punta deiStudios, affetto da una malattia rara. Con "140 centimetri di pura sfacciataggine", Tiziano ha saputo affiancare professionisti di grande calibro, come Alessandro Benvenuti, attore, regista e scrittore.