Sport.quotidiano.net - Mastour in Kings League. Lo ha voluto Brocchi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Dopo le ultime esperienze in Marocco, si era svincolato per poi rientrare a Reggio, dove si allena ai campi della Reggio Calcio: ora potremo rivedere all’opera HachimnellaItalia. Il trequartista reggiano classe ’98 sarà una delle wild card dell’Fc Zeta, squadra del presidente Zw Jackson (Antonio Pellegrino, uno degli youtuber a tema calcistico più noti, presidente anche dell’Fc Zeta Milano che milita nella Terza categoria lombarda, squadra a stampo "social"). LaItalia è pronta a partire: si comincia lunedì, e si tratta di un campionato di calcio a 7 a dodici squadre. Non è semplice calcio a 7, ma include regole per rendere il gioco più coinvolgente e imprevedibile, come rigori a chiamata "presidenziali" (scende in campo il presidente del team a calciare un rigore), per dirne una.