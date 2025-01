Gqitalia.it - Kim Jones ha lasciato la direzione artistica di Dior Men

Altro giorno e altro cambio dicreativa. Kimha infatti ufficializzato il suo addio aMen, ruolo che ha ricoperto per sette anni dopo aver preso il posto del designer belga Kris Van Assche. In un breve comunicato, la maison ha espresso la sua «più profonda gratitudine» a, che ha «accelerato lo sviluppo delle collezioni maschili a livello internazionale e ha contribuito in modo determinante all'influenza mondiale della Maison, creando un guardaroba stimolante che è allo stesso tempo classico e contemporaneo, e in collegamento con alcuni artisti del nostro tempo». Il riferimento è alle numerose collaborazioni che hanno segnato le collezioni dinel corso degli anni: al suo esordio alla guida diaveva scelto KAWS ad esempio, ma anche Daniel Arsham nella collezione Primavera/Estate 2020 e il ceramista Hylton Nel nella Primavera/Estate 2025, solo per citarne un paio.