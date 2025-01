Superguidatv.it - Jovanotti: “Per Sanremo sto lavorando ad una cosa spettacolare, ho avuto carta bianca” – Intervista

Noi di SuperguidaTV abbiamoil piacere di incontrare Lorenzoin un contesto straordinario: il Vaticano, che per lui figlio di un dipendente della Santa Sede nato e cresciuto all’ombra del Cupolone è casa. Il cantautore ha accolto con entusiasmo l’invito di far parte degli artisti che hanno contribuito alla mostra “En route”, allestita nella Biblioteca Apostolica Vaticana. Un progetto che esplora il tema del viaggio e dell’incontro tra culture, concetti profondamente radicati nella sua musica e nel suo percorso artistico.Durante il nostro incontro,ha condiviso riflessioni su temi di grande attualità, dal ruolo della musica in tempi di guerra alla sua attesa partecipazione a2025, fino al lancio del suo nuovo album, che rappresenta un ritorno alla leggerezza e all’energia del pop dopo un periodo davvero complesso a seguito dell’incidente in bicicletta.