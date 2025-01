Indagato comandante nave Guang Rong | accusa naufragio colposo

Rong>Indagato

MARINA DI MASSA –Rong>Rong>Rong>Rong>Milan Durisic, 42 anni,Rong>Rong>Rong>schiantatasi contro il pontile di Marina di Massa, èRong> dalla Procura di Massa Carrara con l’di.Durisic è il primo iscritto nel registro degli indagati per l’incidente dellaRong> battente bandiera cipriota, oltre cento metri lunghezza trasportante detriti di cave, 102 tonnellate di gasolio a bordo.Intanto proseguono i lavori di messa in sicurezza. Il primo obiettivo è quello di scongiurare lo sversamento in mare del carburante dellaRong>, stima in 102 tonnellate di gasolio.Ieri il vertice in prefettura con il sindaco Francesco Persiani e il sopralluogo di Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, con assessora regionale Monia Monni.