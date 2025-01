Anteprima24.it - In possesso di cocaina e altre droghe: arrestato 43enne

Tempo di lettura: < 1 minutoPersonale della Squadra Mobile della Questura di Avellino ha tratto in arresto un uomo, P.A. di 43 anni, trovato indi sostanze stupefacenti del tipo hashish e, nonché di un coltello a serramanico.In particolare, nell’ambito dei servizi pianificati per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della Squadra Mobile procedevano, in questo capoluogo, al controllo di una persona a bordo di un furgone e, a seguito di perquisizione, estesa anche al veicolo che conduceva, venivano rinvenute sostanze stupefacenti ed un coltello a serramanico. Dell’avvenuto arresto era dato avviso al P.M. di turno della Procura della Repubblica di Avellino che disponeva la sottoposizione dell’agli arresti domiciliari presso la sua residenza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.