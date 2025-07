Il gesto estremo di Guglielmo Palozzi spara all’assassino del figlio appena uscito dal carcere

Il gesto estremo di Guglielmo Palozzi, che spara all’assassino del figlio appena uscito dal carcere, scuote le nostre coscienze. Ferite che non cicatrizzano mai e dolori che ardepure nel cuore, anche oltre la giustizia ufficiale. Un padre che sceglie di agire da solo, trasformando un luogo di vita in uno di morte, ci costringe a riflettere su cosa rimanga davvero dopo il dolore e la vendetta.

Ci sono ferite che non si rimarginano mai, dolori che continuano a bruciare anche quando la giustizia ha già emesso la sua sentenza. Il lutto per la perdita di un figlio può scavare un solco profondo, capace di trasformare il tempo in attesa e il silenzio in rabbia. A distanza di anni, un padre ha deciso di farsi giustizia da solo, trasformando una piazza qualsiasi in un luogo di morte. L'episodio riapre il dibattito su cosa resti davvero dopo un processo, una condanna o una scarcerazione. Quando la vittima è un familiare, per chi resta non sempre basta un verdetto per considerare chiuso un capitolo.

