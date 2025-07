ombre e corpi in mostra il giovane talento avellinese matarazzo

Il talento emergente Andrea Matarazzo porta in scena “Ombre e corpi,” una mostra che esplora la complessità delle identità attraverso giochi di luci e ombre. Sabato 12 luglio, alle 17.30, nel suggestivo Complesso Monumentale Carcere Borbonico, l’arte si apre all’innovazione, coinvolgendo il pubblico in un viaggio tra forma e sentimento. Un evento imperdibile che promette di rivelare nuove prospettive artistiche e umane.

Sabato 12 luglio alle ore 17.30 presso il Complesso Monumentale Carcere Borbonico, in una delle sale espositive del Museo Irpino, verrà inaugurata la mostra " Ombre e corpi" del giovane talento avellinese Andrea Matarazz o, con la cura di Martina Valente, laureata in Filologia classica, in collaborazione con Scuderi Editrice di Giovanna Scuderi. Alla serata inaugurale saranno presenti l'artista, la curatrice, l'editrice Giovanna Scuderi e la scrittrice Benedetta Roca, giovane architetto avellinese con la passione per la poesia, il cui primo libro "Non ci ho pensato" è stato illustrato proprio da Andrea Matarazzo.